В Баренцевом море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

Восемь человек спасли с перевернувшегося прогулочного судна у берега Териберки в Мурманской области.

ЧП произошло на маломерном рыболовном судне "Боец". Организаторы экскурсии намеревались показать туристам китов, но во время путешествия судно село на мель и перевернулось на бок.

На борту находились 10 человек, включая капитана. Все путешественники живы, их подобрал экипаж проходящего мимо судна. В настоящий момент их доставили на берег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В МЧС добавили, что сегодня утром спасатели предупреждали об ограничении выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Из-за погоды был введен режим повышенной готовности.