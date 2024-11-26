The Economist: Потери ВСУ в конфликте с Россией достигли полумиллиона

Вооруженные силы Украины потеряли в конфликте с Россией 500 тысяч человек. К такому заключению пришел британский журнал The Economist на основе информации из открытых источников.

Авторы материала сообщают, что собирали данные о погибших в боях на основе просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных служб, представителей министерства обороны и исследователей. Отмечается, что эти отчеты трудно проверить независимо. Кроме того, "пропавшие без вести" - предположительно также погибшие солдаты - не всегда отражаются в данных. Тем не менее, приблизительное представление о числе погибших журнал составил.

Предполагается, что на данный момент погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат. Еще 400 000 человек, предположительно, тяжело ранены и не могут продолжать борьбу. Подчеркивается, что эти цифры не включают число погибших среди гражданского населения, о котором имеется поразительно мало данных. Считается, что число жертв среди гражданских лиц исчисляется десятками тысяч.