Россия не верит, что время для переговоров прошло, однако полагает, что необходимы более сильные средства, чтобы нашу точку зрения услышали. Такое заявление сделал в среду, 27 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал боевое испытание российскими военными новейшей ракетной системы "Орешник" средней дальности. Ее применили 21 ноября для удара по заводу "Южмаш" в Днепре (Днепропетровск).

Рябков подчеркнул, что тем самым Россия послала четкий сигнал Западу с требованием прекратить снабжать Киев вооружениям и поощрять его к новым военным авантюрам.

Также замминистра отметил, что уходящая администрация США должна прекратить раскручивать эту спираль эскалации. При этом Россия, как и прежде, привержена договоренностям с США в вопросе уведомлений об испытательных пусках ракет, каналы коммуникации остаются открытыми, сообщает ТАСС.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова уличила Запад в попытках преподнести в искаженном виде информацию о применении Россией "Орешника". Чиновница отметила, что это представляют так, будто "мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию".

Тем временем бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что запуск "Орешника" не прошел незаметно для киевского режима, "люди нервничают из-за этого удара".