Зима в Москве начнется с комфортной погоды

Комфортная и спокойная погода прогнозируется в центре Европейской России, включая Москву, в первые дни календарной зимы. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщил эксперт "Интерфаксу", в последние осенние дни температура будет выше многолетних значений примерно на три градуса — "это типичная погода предзимняя". Днем в Москве будет от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух градусов, местами небольшие осадки.

1 и 2 декабря прогнозируется примерно такая же температура, а ночью до минус четырех градусов. Осадки не предвидятся.

При этом метеоролог Евгений Тишковец рассказал в своем Telegram-канале, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной текущей осенью. В ночь на 27 ноября на главной московской метеостанции ВДНХ к 6:00 утра было зарегистрировано 5,8 градуса ниже нуля.

Метеоролог Михаил Леус предупредил в своем Telegram-канале, что в столичном регионе к вечеру 27 ноября проявит себя приближающийся с запада атмосферный фронт, который отметится небольшим снегом. В течение дня местами сохранится гололедица.