Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Поездка продлится с 27 по 28 ноября.

Как ожидается, российский лидер проведет встречу с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны подпишут протокол о продлении действия соглашения в области поставок нефти, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Накануне своей поездки Путин написал статью в газету "Казахстанская правда", где изложил свое видение современного состояния и будущего отношений двух стран.