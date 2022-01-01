Глава офиса президента Украины нашел отправную точку для плодотворных переговоров по урегулированию конфликта. Андрей Ермак заявил, что надо вернуться к границам по состоянию на февраль 2022 года.

Как заявил глава ОП в статье для шведского издания Dagens industri, возвращаться к границам 1991 для начала урегулирования необязательно. По его мнению, достаточно вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия.

Ранее ближайшие планы киевского режима в команде Зеленского описали словами "сидим ровно и ждем января" - то есть, инаугурации Трампа. Утверждается, что Киев не может начать мирные переговоры с Москвой без участия Вашингтона.