"Сбылась моя большая мечта": Марина Федункив рассказала о рождении ребенка

Несколько дней назад в Сети распространилась новость, что актриса Марина Федункив стала матерью в 53 года. Лишь сейчас она подтвердила эту информацию, дав большое интервью.

Для начала актриса объяснила, что ей не везло с мужчинами, поэтому рожать от них детей она не хотела. Однако три года назад она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. С самого начала влюбленные решили, что хотят детей, и даже были не против обратиться к суррогатной матери или воспользоваться ЭКО в достижении своей цели. К счастью, Федункив, которая ранее заморозила свои яйцеклетки, удалось забеременеть и самой выносить ребенка.

"Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива... Я разумный человек и не буду говорить: ой, что такого, возраст тут значения не имеет. Конечно, имеет. Чем ты старше, тем сложнее стать мамой", - заявила актриса.

Она рассказала, что основательно подошла к вопросу: серьезно занялась собственным здоровьем, избавилась от вредных привычек. Рожала Федункив в России, рядом был супруг. У пары появился сын.

"Бесконечное счастье. Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало не важно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже", - сообщила Марина.

Пока малышом занимаются она и муж, однако на помощь приехала ее родственница - профессиональная няня. При этом актриса подчеркнула, что засиживаться дома и становиться домохозяйкой в ее планы не входит. Однако и пропускать самые важные события в жизни сына она тоже не намерена, передает "КП".

"В этом году, например, отказалась выступать в новогоднюю ночь. А вот несколько предновогодних корпоративов все-таки проведу", - сообщила Федункив, которая теперь стала тщательнее подходить к выбору работы.