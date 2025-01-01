В Кремле рассказали, как будет представлена Россия на инаугурации Трампа

Протокол инаугурации президента США не предусматривает приглашение иностранных лиц за исключением аккредитованных в стране послов других государств. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Как пояснил политик, если кто-то говорит, что едет на инаугурацию президента Соединенных Штатов, в действительности он может присутствовать лишь на одном из протокольных мероприятий — например, на так называемом балу.

Саму церемонию иностранные лица не посещают, подчеркнул Юрий Ушаков в интервью Telegram-каналу SHOT.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что нынешние американские власти не скрывают стремление оставить как можно более плохое наследство следующей администрации.

При этом глава МИД России подчеркивал, что Россия готова к общению с новой администрацией США – мяч на их стороне. Однако "судить будем по конкретным делам", а строить "ожидания, гадания не буду", заявил Сергей Лавров.