"Это будет на твоей совести": мать тайного ребенка отреклась от Андрея Аршавина

Андрей Аршавин многодетный отец. От Юлии Барановской у прославленного футболиста дочь Яна и два сына Артем и Арсений. От Алисы Казьминой подрастает дочь Есения. Плюс недавно стала мамой новая подруга спортсмена, якобы она родила девочку, которую назвали Евой.

Однако в свежем интервью Андрей Аршавин признался, что у него есть шестой ребенок. Вот только мать предпочла не записывать тайного малыша на футболиста.

"Детей у меня шесть, хотя официально — пять. Мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: "Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести". Она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Даже отчество не дала мое. Может быть, ей так проще", - рассуждает Андрей Аршавин на шоу шоу "Карты, деньги, два мяча" в Rutube.

При этом он не стал называть имени таинственной бывшей возлюбленной. Отметим, что не так давно футболист наладил общение со старшими наследниками. А вот с дочкой от Алисы Казьминой, по словам бывшей жены, он отношений якобы не поддерживает.