Москва выслала журналистов немецкого ARD

Москва ответила на закрытие властями Германии корпункта Первого канала. Журналисты немецкого издания ARD лишены аккредитации, им предписано покинуть Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова назвала шаги Москвы зеркальной мерой. Немецкие корреспонденты должны сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки, сказала Захарова на брифинге.

О решении Берлина закрыть немецкое бюро российского СМИ сообщил в эфире Первый канал. Корреспондент и оператор получили предписание покинуть Германию в первой половине декабря.