"Терминатор" берет Курахово. Боевая машина с таким названием работает в тандеме с танками. Она более маневренная и скорострельная. Держит под огневым контролем лесопосадки, чтобы противник не смог нанести удар из противотанковых орудий.

По поступающим данным, уже более половины Курахова - под контролем российских войск. У остатков подразделений ВСУ есть всего одна дорога, по которой можно выйти из города, но она вся простреливается. Наши подразделения, обходя Курахово еще и с флангов, берут под контроль населенные пункты, расположенные рядом с городом.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка. Нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров".

Есть информация, что бойцам группировки "Север", в свою очередь, удалось захватить все ключевые высоты на границе Луганской области с Харьковской. Таким образом, преимущество российской артиллерии в этой зоне СВО должно стать абсолютным.

Наши штурмовики форсировали реку Оскол и вступили в бой с противником в районе поселка Казачья Лопань. Это означает, что авангард российских войск находится в 35 километрах от Харькова.

Успехи российских подразделений в зоне проведения СВО существенно осложняют положение ВСУ в Курской области. Потому что уже становится невозможным перекидывать туда резервы с других направлений. Пленные рассказали, что помощь зачастую просто не доезжает до позиций.

В российском МИДе сообщили, что прямо сейчас готовы отдать Киеву 630 военнопленных - провести обмен. Чем быстрее это произойдет, тем раньше начнутся новые переговоры и тем больше солдат вернутся домой.