Запад отчаянно цепляется за миф о "российской угрозе"

Страны Балтии и Северной Европы могут создать военно-морскую полицию для патрулирования вод Балтийского моря. С таким предложением к союзникам планирует обратиться премьер-министр Польши Дональд Туск. Причина не нова - мифическая российская угроза. За нее же цепляется и уходящий президент США, прикрываясь национальной безопасностью, Джо Байден торопится обеспечить Украину средствами для продолжения конфликта с Россией и запросил на эти цели у Конгресса еще 24 миллиарда долларов.

Репортаж Ольги Оксенич.