Известная ведущая Ирина Муромцева стала уборщицей

Ирина Муромцева, несмотря на свою популярность, не постеснялась выйти и помыть полы в подъезде своего дома. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она объяснила, почему решилась на такой шаг. Как пояснила Муромцева, она живет в самом обычном доме на Ленинском проспекте, у нее "нормальные" соседи, вот только беда с уборкой подъезда. По словам ведущей, "дом стоит грязный месяцами", и куда только жильцы не обращались с жалобами и обращениями, нигде помощи они не получили. В результате Ирина Муромцева приняла решение самой вымыть подъезд.

Взяв веник, швабру, ведро и тряпку, облачившись в длинные резиновые перчатки, одна из самых красивых и известных ведущих отечественного телевидения без грамма косметики на лице спустилась на первый этаж и принялась за уборку. Видео того, как моет подъезд, Муромцева выложила в своем аккаунте.

"Наши предки говорили - от беспорядка и большая рать погибает. Они знали, что в грязи жить - унижать себя. Потому никогда не считались, кто по очереди должен мести и скрести, а не смотря на инструменты примитивные, порядок поддерживали. Разруха не в клозетах, а в головах. И если уж лично мне порядок в мире не под силу навести, то в своем доме возможно. Чего ждать? Ведь где порядок, там удача", - высказалась Ирина Муромцева.