Захарова заявила о готовности России обменять 630 военнопленных с Украиной

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия готова к проведению очередного обмена военнопленными с Украиной и приступить к подготовке последующих обменов, передает ТАСС.

"Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов", - сообщила Мария Захарова.

Напомним, что в начале ноября Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Москва передала Киеву 563 тела погибших военнослужащих ВСУ. Российской стороне передали 37 тел военных. Таким образом Москва передала Киеву в 15 раз больше тел, чем получила. Среди прочих на Украину отправили 62 тела военнослужащих, которые находились в качестве пленных в сбитом 24 января в Белгородской области военно-транспортном самолете Ил-76.