Путин пригласил Токаева в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Поездка продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер уже встретился с коллегой Касым-Жомартом Токаевым и высказал мнение, что отношения Москвы и Астаны развиваются наилучшим образом.

"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - отметил российский президент.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей и пригласил казахстанского коллегу на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург, а также повторил приглашение Токаеву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

"Конечно, жду вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая победа", - подчеркнул Путин.

В ходе рабочих встреч, как ожидается, стороны подпишут протокол о продлении действия соглашения в области поставок нефти, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Кроме того, Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.