Увела из семьи? Кто такой новый возлюбленный Кристины Асмус

Недавно Кристина Асмус вышла в свет. Ее сопровождал продюсер Илья Бурец. Пара ясно дала понять, что между ними не просто дружеские отношения. Журналисты быстро выяснили, кто такой новый избранник актрисы.

Говорят, Илья Бурец весьма известный человек в киноиндустрии и уважаемый коллегами. Кроме того, он чутко ощущает потребности аудитории и безошибочно исполняет желания зрителей.Илья Бурец как креативный продюсер запустил многие громкие проекты – "Гоголь", "Т-34", "Елки новые", "Время Первых", "Магомаев", "Эльбрус. Точка невозврата", "Беспринципные".

Муссируется информация, что Кристина и Илья познакомились на съемках фильма "Райцентр", однако тогда оба были несвободны: Асмус крутила роман с Романом Евдокимовым, Бурец и вовсе был женат. Интересно, что, по некоторым данным, продюсер буквально на днях оформил развод. У него есть 11-летняя дочь, отмечает "КП".

В кулуарах шепчутся, что с такой протекцией перед Кристиной открываются большие перспективы. Меж тем точно неизвестно, когда Асмус и Бурец закрутили роман, но, по слухам, отношения там более чем серьезные.