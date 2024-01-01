ЦБ отказался от операций на валютном рынке до конца года

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.

Однако Банк России продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день, отмечается в комментарии ведомства.

Также отмечается, что решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.

Напомним, что к вечеру 27 ноября Банк России поднял официальный курс доллара до 108,01, евро — до 113,09 рублей.