Медведев призвал жестко контролировать все передвижения мигрантов в России

Заместитель представителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что все случаи въезда в Россию, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства.

"Без всяких исключений и на основе самых современных технологий", - категорично заявил Медведев на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее он жестко заявил, что необходимо полностью исключить пребывание мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны. А мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счете покинуть Россию.

Еще Медведев призвал препятствовать образованию этнических анклавов в стране, создающих благодатную почву для распространения экстремизма. Да и вообще россияне, по мнению Медведева, устали от примеров безобразного поведения некоторых мигрантов, "этому нужно положить конец".