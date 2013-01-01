Сын Жанны Фриске снялся в кино

Единственный сын певицы Жанны Фриске Платон снялся в эпизодической роли во втором сезоне сериала "Плакса". Также принял участие в работе над проектом и его отец, известный ведущий Дмитрий Шепелев, сообщает Spletnik.

Отметим, что в первом сезоне сериала снялись знаменитые актеры: Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семенова и другие. В ленте дебютировала дочь популярного исполнителя, лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Ника. Кроме того, в фильме принял участие молодой певец Ваня Дмитриенко.

Напомним, что Платон родился у Жанны Фриске в январе 2013 года, а буквально через несколько месяцев певица узнала, что у нее опухоль головного мозга. Певица боролась с раком на протяжении двух лет, однако победить недуг не смогла. После ее смерти воспитанием ребенка занялся его отец, ведущий Дмитрий Шепелев. У него не сложились отношения с родителями артистки, поэтому до сих пор те не могут общаться с внуком.