Россия предупредила американскую сторону о применении ракетного комплекса "Орешник", чтобы не возникло международного конфликта, при этом применение Украиной дальнобойных ракет, на которое последовала реакция Москвы, переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Риски высокие. Но это не означает, что эти риски необратимые", - заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о реальности применения ядерного оружия.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников высказал мнение, что Запад негласно подталкивает киевский режим к ядерному терроризму. Опасность представляет создание на Украине так называемой "грязной бомбы", считает Бортников. Ранее в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Официальный Вашингтон данную информацию, по понятным причинам, не комментирует.