Молодые ученые собрались на берегу Черного моря

За секунду до старта успеваешь только проверить, как закреплены гусеницы, да поправить российский триколор на крыше робота. На сомнения у 12-летнего Константина и 13-летнего Артема уже времени нет. На кону - победа в национальном первенстве по робототехнике. Конфигурацию полигона увидели только сегодня. На проработку маршрута был всего час.

Рядом - еще один полигон. Уже для дронов. Главное задание - написать такой специальный код, чтобы беспилотник не только взлетел, но и выполнил базовые пируэты. Подобные демонстрационные арены планируют в будущем установить во всех школах.

Полностью российских разработок на площадке Конгресса молодых ученых достаточно. Мнение всех скептиков, полагающих, что наша страна ничего не производит, а только закупает, опровергает проект "Наша лаба". Например, эта камера нового поколения имеет очень высокую светочувствительность - считать можно единичные фотоны света. То, что не видит человеческий глаз.

"Такая высокая светочувствительность позволяет ей найти применение как в биомедицине для регистрации слабых биолюминесцентных сигналов при разработке фармпрепаратов, так и микроэлектронике, астрофотографии. Мы считаем, что это можно назвать научным достижением", - отметил Аверьян Пушкарев, разработчик и генеральный директор компании.

Интерес к науке растет даже у тех, кто считал ее слишком скучной. В этом году в "Сириус" на Конгресс молодых ученых приехали 7 тысяч участников. Мероприятие уже давно вышло на международный уровень - здесь представители более 60 стран. В этом году площадку поделили на четыре тематические зоны. У каждой - свое название и свои разработки. Ярко обыграна и главная тема - "Создаем будущее сегодня". Речь в том числе о здоровье.

На площадке конгресса можно даже принять участие в ментальном ГТО. Тесты не зависят от уровня образования. Упражнения только кажутся простыми. Их цель - определить базовые когнитивные функции относительно возрастной группы. И подобрать подходящие решения для того, чтобы сохранять молодость мозга.

Конгресс - еще и отличная возможность для молодых ученых подвести промежуточные итоги десятилетия науки и технологий. В фокусе внимания, конечно, роль России в сфере научно-технологического развития. Обсуждать эти вопросы и ставить перед собой еще более амбициозные цели будут при участии гостей из стран БРИКС.