Стартовал государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Главное

Самолет Ил-96 российского президента приземлился в аэропорту имени Назарбаева. У трапа Владимира Путина встречал Касым-Жомарт Токаев. Путин прилетел в Казахстан на два дня, визит государственный. Согласно дипломатическому протоколу - это наивысший статус поездки. А потому и встречали российского лидера соответственно. Впрочем, если искать в этой церемонии знаки, то куда важнее почетного караула то, что происходило дальше. Путина и Токаева в здании правительственного терминала приветствовали дети в русских и казахских национальных костюмах. Здесь же в аэропорту лидерам предложили поучаствовать в создании картины, на которой изображен символический мост дружбы между Москвой и Астаной.

Официальная церемония начала государственного визита прошла в резиденции президента Казахстана, куда Путин прибыл на служебном "Аурусе". И вместе с Токаевым вошел в парадный холл, где все вокруг подчеркивало важность почетного гостя. Чуть позже, во время двусторонней встречи, Путин обратит на это внимание.

Я хочу прежде всего поблагодарить президента за такую торжественную встречу. Касым-Жомарт Кемелевич, мы с вами встречаемся регулярно и как-то привыкли к рабочей обстановке. Такой торжественный антураж несколько необычен.

На официальной церемонии можно было оценить представительность российской делегации, которая приехала в Астану. Здесь находятся руководители абсолютного большинства министерств и ведомств. Казахстан остается важным партнером России. И не только в части экономики и бизнеса, но и в более масштабных вопросах - в том числе в сферах безопасности и политики.

Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем, и все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю видеть вас в конце года, как у нас уже обычно заведено, на неформальной встрече предновогодней в Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа. Рассматриваем Казахстан как нашего верного друга, надежного друга и ближайшего союзника.

Затем переговоры прошли в расширенном составе. Повестка первого дня сконцентрирована на экономике. Лидеры отмечают, что диалог выстраивается на основе учета взаимных интересов. А значит, любые спорные вопросы могут быть решены.

Есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся. Не знаю ни одного вопроса, который мы не могли бы совместно решить.

Казахстану направили приглашение стать государством-партнером БРИКС. Уже сейчас увеличиваются объемы двусторонних расчетов в национальных валютах. А в Уфе проходит межрегиональный форум, посвященный сотрудничеству наших государств. С российской стороны в нем участвуют предприниматели из 76 регионов - те, кто непосредственно ведет бизнес с Казахстаном. Лидеры обратились к участникам по видеосвязи.

"Одобрена масштабная программа межрегионального и приграничного сотрудничества. Которая включает порядка 150 совместных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для всестороннего развития регионов двух стран. Повышения качества жизни людей. В настоящее время осуществляется около 60 инвестпроектов, в таких сферах как машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, и нужно сказать, что значительный вклад в их реализацию вносят регионы двух стран", - отметил Путин.

Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Также на повестке двух государств - создание трех новых тепловых электростанций. В присутствии лидеров было подписано 20 документов, которые усиливают двусторонне сотрудничество. Президенты приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.