Мишустин напомнил о важной президентской стипендии в сфере науки

В среду в Доме правительства чествовали ученых, которым удалось достигнуть прорывных результатов. Глава кабмина Михаил Мишустин вручил правительственные премии.
В этом году их получили коллективы, чьи разработки уже внедрены и работают в ключевых секторах экономики. Причем инновационные разработки не только конкурентноспособны и могут заменить зарубежные аналоги. Некоторые - уникальны. Среди них первый - отечественный космический зеркальный рентгеновский телескоп. Единственный в мире с широким полем зрения. С его помощью исследователи решают задачи фундаментальной физики и астрофизики.
Премьер поблагодарил ученых за труд и подчеркнул, что в науку необходимо больше привлекать талантливой молодежи.
"По всей стране на базе вузов специально для них открываем лаборатории, оказываем финансовую поддержку. Сейчас учреждена очень важная президентская стипендия – в 75 тысяч рублей ежемесячно для аспирантов и адъюнктов, которые выполняют исследования по приоритетным направлениям. Для них же правительство увеличило до 20 тысяч рублей ряд именных стипендий. По поручению президента обновили программу мегагрантов, существенно повысив финансирование и сроки для создания инноваций. Молодые ученые тоже могут в ней участвовать. И получить в течение двух лет на свои проекты по 15 миллионов рублей ежегодно", - отметил Мишустин.