Мишустин напомнил о важной президентской стипендии в сфере науки

В среду в Доме правительства чествовали ученых, которым удалось достигнуть прорывных результатов. Глава кабмина Михаил Мишустин вручил правительственные премии.

В этом году их получили коллективы, чьи разработки уже внедрены и работают в ключевых секторах экономики. Причем инновационные разработки не только конкурентноспособны и могут заменить зарубежные аналоги. Некоторые - уникальны. Среди них первый - отечественный космический зеркальный рентгеновский телескоп. Единственный в мире с широким полем зрения. С его помощью исследователи решают задачи фундаментальной физики и астрофизики.

Премьер поблагодарил ученых за труд и подчеркнул, что в науку необходимо больше привлекать талантливой молодежи.