Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Самые дорогие звуки для каждой мамы - биение сердца будущего ребенка. Пройти процедуру кардиотокографии можно в удобных кабинетах крупнейшего в России центра женского здоровья, который открылся на юго-востоке столицы. Он объединил 13 женских консультаций.

"Принципиальное отличие в том, что пациентка может получить помощь с проблемами репродуктивного периода, с проблемами во время беременности, наблюдение беременности, то есть во все периоды жизни у пациентки есть возможность получить всю необходимую диагностическую помощь, лечебную помощь в стенах этого центра", - рассказала Ольга Конышева, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи городской клинической больницы №15 им О.М. Филатова.

Центр женского здоровья является структурным подразделением городской больницы имени Филатова, поэтому в сложных случаях пациенток могут срочно госпитализировать.

В центре женского здоровья появились кабинеты дежурного врача, куда можно прийти без записи. Так и поступила многодетная мама Яна Карабаева. Это уже четвертая беременность, с Яной на прием пришла ее младшая дочь - годовалая Ася. На узи женщину успокоили.

В новом центре открыт кабинет маммографии, и одновременно могут работать 12 аппаратов УЗИ премиум-класса. А прием ведут специалисты, которых не было в консультациях старого формата - например, врачи-эндокринологи, психологи и терапевты.

Также работает кабинет патологии шейки майки с мощнейшим видеокольпоскопом, который дает 30-кратное увеличение и позволяет обнаружить даже малейшие дефекты ткани.

Этот центр женского здоровья стал четвертым в столице. Его открыли мэр Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова.

Собянин: Мы решили приступить к системной модернизации женских констатаций, созданию центров женского здоровья. Это такой многофункциональный центр, где можно получить все виды услуг. Кроме того, центры женского здоровья очень серьезно интегрированы в головные клиники, к которым они прикреплены, которые являются структурными подразделениями, вот как здесь, в Филатовской больнице. Есть возможность напрямую работать с родильным домом и гинекологическим отделением Филатовской больницы и всеми возможностями этой ведущей клиники. Таким образом, медицинская помощь оказывается бесшовной, начиная от консультаций и заканчивая серьезной медицинской помощью. Я думаю, что у этих центров большое будущее. Голикова: Очень важно, что подобного рода учреждения открываются, и это всегда событие, событие не только страны, но и для региона, потому что это всегда улучшение качества и доступности медицинской помощи, условий работы для врачей и медицинского персонала.

Ежедневно здесь смогут получать помощь до трех тысяч женщин. Принимать пациентов по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи центр будет без выходных.