Никита Джигурда изменился до неузнаваемости

Много времени назад из востребованного талантливого актера, прославившегося благодаря фильму "Любить по-русски", Никита Джигурда превратился во фрика. Артист регулярно снимался в различных скандальных ток-шоу, участвовал в разборках, кричал и рычал. При этом актер отрастил длинные рыжие, потом седые волосы, украсил тело татуировками, стал носить кожаные вещи и множество аксессуаров, которые своим видом внушали ужас общественности.

В последние месяцы, впрочем, Никита Джигурда ушел в тень. Он рассорился со своей приятельницей, балериной Анастасией Волочковой, в скандалах пока не замечен. Более того, артист предстал в совершенно новом образе. В студии YouTube-шоу "Прудько среди своих" актер появился в костюме-тройке и очках. Волосы он убрал в гладкий низкий пучок, а сильно отросшую бороду распушил.

В комментариях многие зрители не сразу узнали Никиту Джигурду. А те, кто узнал, рассыпался в комплиментах сильно изменившемуся артисту.

"Совершенно новый для меня Джигурда. Умный, тонкий, глубокий, невероятно обаятельный и красивый. Новый его образ просто невероятен. Где тот орущий, хрипящий, хайпующий Никита?!", "Какая борода у Никиты... о, мой Бог! Я реально удивился", "Не узнала Джигурду. Выглядит старше, но как ему хорошо!" - высказались поклонники.