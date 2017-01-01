Трамп предложил Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России, передает ТАСС.

Отметим, что Кит Келлог с 2017 по 2018 год был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. Летом 2024 года он представил план прекращения боевых действий на Украине. В частности, речь идет о заморозке боевых действий по линии фронта и старте мирных переговоров без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории. Сами переговоры предлагалось начать, используя военную поддержку ВСУ в качестве рычага давления на Россию и Украину. Авторы плана утверждали, что господин Трамп отнесся к этой идее "благожелательно", сообщает "Коммерсант".