Американское правительство предложило Украине для быстрого увеличения численности Вооруженных сил понизить минимальный возраст мобилизации с нынешних 25 до 18 лет.

По оценке украинской стороны, ВСУ необходимо дополнительно около 160 тысяч военнослужащих, однако администрация США считает, что, вероятно, понадобится больше, сообщает Associated Press. Американское руководство полагает, что Киев имеет все необходимое вооружение, и теперь, если Украина намерена продолжать конфликт с Москвой, ей нужно существенно нарастить численность армии.

Ранее ВС России блокировали более семи тысяч солдат ВСУ у Оскольского водохранилища. Несвоевременный приказ командования ВСУ о начале переброски сил и средств на левый берег водоема привел к тому, что группировка численностью до десяти тысяч военнослужащих лишилась безопасных путей отхода.

Кроме того, сообщалось, что количество солдат ВСУ в Курской области превысило их численность в Донбассе. Кроме того, их снабдили лучшей боевой техникой из того, что еще осталось в арсенале украинской армии, включая германские танки Leopard и американские танки Abrams.