Певица Диана Арбенина упала с балкона прямо во время концерта

Во время выступления в клубе "А2" в Санкт-Петербурге Диана Арбенина решила пройтись по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Однако в какой-то момент конструкция провалилась, и певица полетела в фан-зону под испуганные крики толпы.

К счастью, зрители успели поймать исполнительницу и затащить обратно на балкон. Предварительно, Диана не пострадала, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отметим, что Диана Арбенина не только солистка рок-группы "Ночные снайперы", но и актриса. Артистка приняла участие в съемках второго сезона многосерийного фильма Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". Диана Арбенина исполнила роль следователя. В Сети зрители положительно отозвались об игре певицы и отметили, что форма ей очень к лицу.