Новую Мисс Вселенная хотят лишить титула из-за одной песни

Кто тут у нас самый красивый? Не в масштабах нашего двора. Берите шире – в масштабах мира. Да что там мира – вселенной! Имя ее известно. Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг в ноябре получила корону и звание Мисс Вселенная. Голубоглазая блондинка с выразительной фигурой и, что странно, биологическая женщина.

Рано радовалась. В сети нашли ролик, где мисс открывает рот под песню Джей-Зи и Алиши Киз Empire state of mind. А там есть слово нехорошее, ругательное – нигер.

Это дно. Мисс Вселенную назвали расисткой, потому что понимать надо, не имеет права белая блондинка петь песню со словом нигер. И даже рот под такое слово открывать. Раздались призывы – лишить красавицу короны. Развенчивали разных мисс неоднократно. В 1973-м Марджори Уоллес из США получила корону Мисс Мира. Нравы тогда в Америке были диковаты, не то что сейчас, выяснили, что Марджори была помолвлена и при этом встречалась сразу с несколькими мужчинами. Звания лишили.

Ванесса Уильямс в 1984 только получила корону Мисс США, как недоброжелатели тут же откопали ее фотографии в журналах для мужчин. Понятно, что никакая она не мисс. Ванесса приуныла сперва, а потом подалась на эстраду.

Но ситуацию начали исправлять. Два года назад в региональном этапе конкурса Мисс Америка, в штате Нью Гэмпшир победил, наконец, трансегендер Брайан Нгуен. По всем параметрам подошел под титул Мисс. Ориентация, фигура – не придерешься.

Мисс Атомная бомба в Америке, Мисс Бомж в Бельгии, Мисс Слониха в Таиланде, каких только мисс не повидал этот мир. Пропихивать на женские конкурсы мужиков, которые считают себя женщинами, тоже уходящий тренд. Все эти игры с гендерными переходами порядком надоели. Хотя, если есть желание посмеяться и поплакать, смотрите новый фильм "О трех мушкетерах".

В сюжет Александра Дюма добавили пикантную интригу. Все мушкетеры были женщинами. Французская пресса рассказывает о трудностях на съемочной площадке – надо бюст прибрать, бородку приклеить, чтобы за Д'Артаньяна сойти. Ну и так далее. А мы с вами посочувствуем Мисс Вселенной. Ну, спела песню со словом на букву Н. Хоть женщина настоящая.

В мире, где все в действительности не так, как на самом деле.