Эксперт Юшков оценил ситуацию на топливном рынке Казахстана

Может ли Россия составить конкуренцию европейским топливным компаниям в Казахстане, которые активно используют для транзита нефти в том числе и нашу инфраструктуру? И как Казахстан может повлиять на квоты ОПЕК+?

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"В 90-х годах переговорные позиции Казахстана были гораздо слабее, чем сейчас. Поэтому многие соглашения, по сути, мало прибыли дают Казахстану. Сейчас они чувствуют, что время пришло для того, чтобы пересмотреть эти соглашения. Чтобы больше прибыли доставалось именно казахскому бюджету", - отметил он.

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