Стало известно о новых подвигах российских военных

Информация о мужестве и профессионализме наших военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Алексей Терещенко умело вывел автомобиль снабжения из-под массированного артиллерийского огня противника. Несмотря на атаки дронов, он оперативно доставил боеприпасы на линию фронта, а затем помог эвакуировать в тыловой район несколько раненых бойцов.

Под командованием капитана Ивана Денисова расчет зенитного ракетного дивизиона надёжно прикрывает воздушное пространство над позициями российских военнослужащих. Получив данные о запуске оперативно-тактической ракеты боевиков, капитан грамотно поставил задачи подчинённым. Метким огнём снаряд был уничтожен на безопасном расстоянии.