Информация о ходе СВО. Российские военные продолжают наступление вглубь обороны противника. Подразделениями группировки "Центр" освобождено село Новая Ильинка в ДНР. Успешно отражено десять контратак неприятеля. За сутки только на этом участке фронта потери ВСУ составили до 415 военнослужащих.

Надежную поддержку штурмовым отрядам оказывает артиллерия. На Красноармейском направлении экипаж самоходной гаубицы "Гиацинт" точным ударом уничтожил замаскированный минометный расчет противника. Работали по координатам, полученным от воздушной разведки, на дистанции более 20 километров. Огонь корректировали в режиме реального времени, что позволило поразить заданную цель минимальным количеством выстрелов.

На Кураховском направлении эффективно сработали бронегруппы на боевых машинах пехоты. Наши военные сорвали ротацию ВСУ на линии соприкосновения, обеспечив продвижение мотострелков вглубь обороны врага и ликвидировав опорный пункт боевиков.