МИД России предупредил о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Передача киевскому режиму ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта. Такое заявление сделал в четверг, 28 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, подобный шаг означал бы не просто слом всей системы нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

Заявления о возможности передачи ядерного оружия Украине делают "безответственные лица в Киеве", цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Последствия такого шага, по словам политика, очевидны.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политики Михаил Делягин призвал "понимать, что США, которые управляют НАТО, ничего кроме угрозы ядерных ударов по их территории не отрезвит".