В ночь на четверг, 28 ноября, российские силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 14 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что ВС России перемололи лучшие части ВСУ, сорвали им "всю кампанию 2025 года". Командующий группировкой "Север" Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения задач и особенностях применения авиации и беспилотников.

В сентябре президенту России Владимиру Путину показали отечественные беспилотники — шустрые, бесшумные и очень способные. Глава государства подчеркнул, что в России всегда гордились своей "оборонкой" и ее работниками, которые создавали уникальное оружие и технику, помогая нашим воинам побеждать врага.