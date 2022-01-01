Американские кладбища пополнились могилами американцев, погибших на Украине. Часть из них воевала в рядах ВСУ за деньги, некоторые – "за землю предков". Последние – граждане США с украинскими корнями.

Эдварду Уилтону был всего 21 год. Уроженец Флориды с украинскими корнями отправился воевать, как писали СМИ, "за землю своих предков". Спустя год он погиб на Украине при артиллерийском обстреле, похоронен в округе Дувал в штате Флорида.

Как передает РИА Новости, одним из первых американских наемников, погибших на Украине, был Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк. 40-летний гражданин США воевал в составе так называемого интернационального легиона, участвовал в украинском "контрнаступлении". Ликвидирован 5 ноября 2022 года, похоронен в Джеймсвилле в штате Нью-Йорк. Другой наемник, Михаил Яворский эмигрировал с Украины, провел в Штатах большую часть своей жизни. Успел повоевать в составе нацбата в Херсонской, Николаевской областях, в ДНР и ЛНР. Ликвидирован 25 мая 2023 года в селе Диброва, похоронен в Чикаго.