Энергообъекты Украины подверглись массированной атаке по всей стране

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Взрывы прогремели в Кропивницком, Одессе, Харькове, Луцке, Ровно. По объектам энергетики нанесен массированный удар. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, атака пришлась "на один из самых больших районов города".

Компания "Укрэнерго" срочно вводит экстренные отключения энергии, включая Киевскую область, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Минобороны России ранее неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.