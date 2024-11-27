Певица Диана Арбенина вышла на связь после падения с балкона на концерте в Питере.

По словам артистки, с ней все хорошо и она получила огромное удовольствие от выступления и фанатов.

"На концерт приходят самые лучшие люди. И сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона… Ребята, это чума! Один из лучших питерских концертов, я в эйфории", - сообщила она в своем telegram-канале.

Инцидент произошел накануне во время концерта Дианы Арбениной в питерском клубе "А2". В какой-то момент певица вышла к зрителям на балкон и наступила на сетку. Та оборвалась, и Арбенина полетела вниз. Фанаты удержали артистку и помогли ей забраться наверх. После произошедшего концерт продолжился .

"Зато понятно, что вживую поет", - передает "Фонтанка" слова одной из поклонниц.