Украинская армия вынуждена отступать. Война с Россией зашла в тупик, закончить ее можно только с помощью переговоров, заявил немецким журналистам воюющий на Красноармейском направлении солдат ВСУ.

ВС России наращивают темпы наступления, у них есть ресурсы и люди для продолжения конфликта, заявил боевик посетившему Донбасс журналисту немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. По словам солдата, Украине надо вести переговоры, но она не хочет отдавать свою территорию.

Обстановку для ВСУ на передовой издание оценивает как "кошмар", отмечая быстрое продвижение ВС России. Украинские военные чувствуют себя брошенными как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной.