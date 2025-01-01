Администрация президента США Джо Байдена, который в январе 2025 года покинет этот пост, готовит новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Reuters.

По сведениям агентства, Вашингтон планирует поставить киевскому режиму мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS.

При этом СМИ в США пишут, что Байден, несмотря на все свои попытки истратить миллиарды на помощь Украине до инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, просто не успеет это сделать. Специфика поставок не даст Пентагону нарастить их в оставшееся Байдену время.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он отметил, что собственного оружия Украине "недостаточно, чтобы победить и выжить".

20 ноября Пентагон подтвердил намерение Вашингтона передать Украине пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. При этом ведомство признавало, что намерено передать Киеву противопехотные мины, хотя они запрещены Оттавским договором.