Российским пенсионерам назвали выплаты и льготы, требующие заявлений

Для получения некоторых пособий и выплат российским пенсионерам необходимо подать заявление в соответствующие органы. Об этом напомнил в четверг, 28 ноября, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Как рассказал эксперт RT, одной из таких льгот является ежемесячная денежная выплата. Она предоставляется федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и некоторые другие категории. За исключением инвалидов, которым ЕДВ назначается автоматически, остальным нужно подать заявление в Соцфонд.

Также пенсионеры могут получать увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж. Если он был приобретен после выхода на пенсию, гражданин должен самостоятельно обратиться с заявлением для оформления.

Наряду с этим пенсионеры вправе оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на них превышают максимально допустимую долю.

Ранее руководитель Социального фонда Сергей Чирков допустил, что страховые пенсии в России в 2025 году, кроме запланированной индексации 1 января на 7,3%, могут проиндексировать дополнительно. Это будет зависеть от уровня инфляции.

Между тем депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин заявил, что справедливая пенсия неработающих пенсионеров должна составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент.