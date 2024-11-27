Трамп встретился с Цукербергом

Марк Цукерберг встретился с избранным президентом Дональдом Трампом. Инициатор встречи – руководитель признанной экстремистской в России компании Meta*. Личная встреча стала последней попыткой Цукерберга установить позитивные отношения с Трампом, пишет The New York Times.

Трамп долгое время утверждал, что Meta* несправедливо ограничивала его и других консерваторов в своих приложениях для социальных сетей. Политик высказывался против Цукерберга в социальных сетях и во время публичных выступлений.

Предприниматель прилетел в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, во вторник вечером. В среду он присоединился к Трампу в его отеле и клубе в Мар-а-Лаго, пишет издание со ссылкой на источники в окружении избранного президента, пожелавшие сохранить анонимность. По их данным, Цукерберг поздравил Трампа с победой на президентских выборах, они обменялись любезностями.

Факт встречи подтвердил будущий помощник Трампа и замруководителя аппарата сотрудников Белого дома по политике и вопросам национальной безопасности Стивен Миллер. Он подчеркнул, что Марк Цукерберг четко заявил о своем желании участвовать в переменах, которые происходят благодаря "реформаторскому движению, во главе которого стоит Дональд Трамп". В то же время эксперты издания считают, что Цукерберг стремится оградить свою корпорацию от возможного удара со стороны новой администрации.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России