В зоне СВО российские войска стремительно продвигаются в районе Часова Яра. Наши десантники уничтожают огневые точки и укрепления, которые неонацисты разместили в многоэтажных зданиях. Южнее под контроль берут территории в направлении Константиновки. Но самый "горячий" участок по-прежнему в районе Курахова. К северу от города освобождён ещё один стратегический населённый пункт.

Мощные взрывы в поселке и за окраинами. С дрона-разведчика видно, как штурмовики захватывают залитые в бетон блиндажи и окопы. Последняя хорошо обустроенная с точки зрения военной инженерии линия обороны ВСУ на глазах переходит в руки российских бойцов. А на этих кадрах - ликвидация остатков гарнизона националистов. Примерно 10 -15 бандеровцев бегали из дома в дом, прячась от беспилотников. Но в итоге их укрытия нашли и подорвали. Так, накануне закончилась операция по освобождению поселка Берестки. И сегодня над ним развевается флаг наших мотострелков.

Следующий населенный пункт, к которому российские войска стягивают ударные группы – Великая Новоселка. Важнейший логистический и стратегический узел Южно -Донецкого направления. И одновременно – тыл Курахово. Освобождение Новоселки приведет к тому, что город будет полностью окружен и отрезан.

После нескольких дней затишья российские войска заметно активизировались в Дзержинске. Вот дворы в частном секторе. Убитые националисты буквально через каждые метр – два. Потери у ВСУ – катастрофические. Только в последней декаде ноября ликвидированы в городе до полутысячи боевиков.

Исчезла в полном составе и 95-ая бригада ВСУ. Ее заметили во время ротации наши разведчики и сориентировали дроны и артиллерию. На место, где произошел налет, на поиски ВСУ отправили 4 броневика и примерно 40 пехотинцев. Но и они больше на связь не выходят.

Квартал многоэтажек, которые еще удерживают ВСУ. Штурмовать приходится каждый подъезд. И вот, как это происходит. Боец со взрывчаткой незаметно забирается на крышу. Подкрадывается к пролому в кровле. И сбрасывает фугас, буквально на головы националистам. Теперь главное, как можно быстрее убежать. Взрыв такой силы, что рушится едва ли не весь пролет. Похожую тактику, от которой у бандеровцев нет защиты, штурмовики применяют, когда необходимо выкурить противника из подвалов. 10 килограммов тротила в щель - и огневая точка подавлена.

В Курском приграничье точечно по позициям ВСУ отработала авиация. Под бомбовый удар попала колонна бронетехники. Вот все, что осталось от американского "Абрамса". Взрыв был такой силы, что танк оплавился до неузнаваемости. А штурмовикам под Суджей в плен сдались более 20 националистов. Говорят, сопротивляться смысла не имеет. Бежать тоже очень рискованно. А так хотя бы есть шанс жизни сохранить.