В США требуют от Украины увеличить число военных

Администрация уходящего американского президента Джо Байдена штампует один пакет военной помощи киевскому режиму за другим. По данным агентства "Рейтер", очередной транш размером в 725 миллионов долларов включает мины, беспилотники, ракеты "Стингер", снаряды для установок "Хаймарс". Впрочем, в Вашингтоне прекрасно понимают, что одним лишь потоком вооружений проблемы ВСУ на поле боя не решить. И все громче из Белого дома звучат требования к Зеленскому переходить к более решительным действиям.

Подробнее – в репортаже