В Астане открывается саммит ОДКБ

Важное событие для евразийской безопасности. В столице Казахстана сегодня открывается саммит ОДКБ. В нём примет участие Владимир Путин. Президент находится в Астане с государственным визитом. Лидеры стран организации обсудят ключевые международные и региональные вызовы, а также задачи по формированию новой архитектуры неделимой безопасности.

Программа - насыщенная. Перед началом саммита прошло совместное заседание совета министров иностранных дел, глав Минобороны и комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ. В дискуссиях приняли участие Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

Главные темы - военно-политическая обстановка, работа организации, а также подготовка к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.