В Иерусалиме демонстранты устроили сидячий протест

Заключить перемирие с ХАМАС и вернуть домой заложников требуют жители Израиля от властей. Сотни демонстрантов вышли на очередную демонстрацию.

Они прошли маршем по улицам Иерусалима, после чего устроили сидячий протест, перекрыв проезжую часть. Полиции пришлось силой растаскивать активистов.

Волнения вспыхнули с новой силой после подписания соглашения между Тель-Авивом и ливанской "Хезболлой". Митингующие считают, что пришло время заключить аналогичный договор и с радикальной палестинской организацией.

Переговоры идут много месяцев и постоянно буксуют. Обе стороны обвиняют друг друга в саботаже. Тем временем в Секторе Газа продолжают гибнуть люди. Сегодня ЦАХАЛ нанесла удары по жилым домам и лагерю беженцев на севере анклава. Жертвами стали 4 мирных жителя.