Французы хотят отставки Эммануэля Макрона

Более 60 процентов французов хотят отставки Эммануэля Макрона. В Пятой республике опубликовали результаты опроса, который провели на этой неделе по заказу одного из ведущих телеканалов страны.

Среди сторонников правых и левых доля недовольных еще выше - около 80 процентов. Подкосить позиции президента может вотум недоверия его правительству. Такую возможность сейчас активно обсуждают в связи со спорным законопроектом бюджета на будущий год.

Документ предполагает переход на режим жесткой экономии. Кабмин планирует снижать госдолг Франции и бюджетный дефицит. Для этого хотят сократить государственные расходы и повысить налоги.

Нижняя палата парламента проект уже отклонила. Если она сделает это во второй раз, левые выйдут с инициативой о вотуме недоверия правительству.