В Севастополе завершается реконструкция здания главной исторической Панорамы

В Севастополе завершается реконструкция знакового объекта - здания главной исторической Панорамы. Она посвящена одному из ключевых эпизодов Крымской войны - героической обороне города в 1854 - 55 годах. В ходе масштабного ремонта строители полностью поменяли все инженерные коммуникации. А чтобы рассматривать батальные сцены было ещё интереснее, модернизировали освещение.

Это финальный этап реставрации – обновленный рефлектор на тросах медленно поднимают под купол Панорамы. Старый брезент потемнел и обветшал. Его пришлось снять и по выкройкам сделать новый. Ткань более современная и легкая. Общий вес конструкции удалось уменьшить на 300 килограммов.

Этот алюминиевый каркас обтянутый тканью – главный осветительный прибор Панорамы. Его конструкция напоминает зонт. Он защищает полотно от прямых палящих солнечных лучей. Свет получается рассеянный и мягкий.

Кровлю тоже заменили. Чтобы не оставлять Панораму на ночь без крыши, её меняли, сектор за сектором. Обновили и фонарь – круговое окно через которое проникает свет. Стекла экстрапрочные – защита от града и не пропускают ультрафиолет. Восстановлена лепнина внутри и снаружи и бюсты героев первой обороны Севастополя на фасаде.

"Скульптуры на фасаде мраморные, они были отмыты, очищены специальными реставрационными растворами, где-то докомпанованы. Подиумы под скульптурами из бетона. Их привели в порядок, покрасили и обработали лазурью для защиты от воды и ультрафиолета", - рассказал Дмитрий Орлов, руководитель проектов компании застройщика.

Панораму обороны Севастополя открыли в 1905 году к полувековому юбилею окончания Крымской войны. Во время Великой Отечественной - здание было практически полностью разрушено. Восстановили музей в 1948. А последний капитальный ремонт проводился 50 лет назад. Реставраторам пришлось снять старую штукатурку и пробурить 700 небольших скважин, чтобы укрепить стены и фундамент инъекционным растровом. В здании установили пожарную и охранную сигнализации, систему оповещения при ракетной опасности. Появилась вентиляция и безопасное отопление.

Мы находимся в помещении, в котором ранее находилась угольная котельная, отапливавшая панораму на обычном угле. Сейчас здесь мы подключили это здание к центральному отоплению через специальную систему вентиляции и кондиционирования, которая поддерживает необходимый температурно-влажностный режим в здании и угольного дыма, который раньше шел с трубы, уже не будет", - пояснил Вячеслав Чеботько, начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя.

Отделочные работы завершатся в декабре. В музее уже готовят новую экспозицию.

"Мы хотим сделать своего рода краеведческий музей Севастополя. В Севастополе мы знаем много музеев, на разные темы, но вот какого-то такого объединенного, который бы сочетал в себе и содержал всю историю Севастополя - от даты его основания до сегодняшнего дня - нет. Мы решили это сделать здесь, в бывшей экспозиции нижнем ярусе Панорамы", - отметил Михаил Смородкин, директор Музея обороны Севастополя.

В следующем году художники приступят к реставрации предметного плана и полотна. Процесс восстановления картины займет до двух лет. Но у жителей и гостей города героя будет уникальная возможность понаблюдать за кропотливой работой на специальной экскурсии.

Никита Васильев, "ТВ Центр"