Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Как будут развиваться московские технопарки в ближайшие шесть лет, рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. По словам мэра, основное финансирование высокотехнологичных кластеров осуществляется за счёт частных инвестиций. Их количество будет расти.

Кроме того, планируют ввести около двух с половиной миллионов квадратных метров лабораторных, производственных и офисных площадей. Что позволит вдвое увеличить мощности этих современных площадок - до пяти тысяч компаний, при этом количество рабочих мест возрастёт до 150 тысяч.

В настоящее время столичная сеть включает 48 технопарков, и их производственные площади практически заполнены. Поэтому расширять их планируют в том числе с помощью программы комплексного развития территорий.