Россия может заблокировать программу работы Совета Безопасности ООН, которую предложат США в декабре в качестве нового председателя СБ, если американская сторона пойдет на принципиальное продвижение своих установок. Об этом заявил в четверг, 28 ноября, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат прокомментировал предстоящее председательство Соединенных Штатов, которое перейдет к этому государства в Совбезе ООН по принципу ротации в декабре.

Полянский не исключил, что США "вполне могут попытаться осложнить жизнь и нам, и тем, кто придет им на смену". Дипломат признал, что не удивится, "если нам придется заблокировать их программу работы так же, как мы поступили с британцами, пошедшими на принцип по поводу отражения в ней украинской тематики", сообщает ТАСС.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявлял, что власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения ядерной войны. Как подчеркнул американский военный, "никто же не хочет ядерной войны".

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к диалогу, однако "мы же не можем в одиночку танцевать танго", да и "не собираемся это делать". Он также подчеркнул, что санкционную гонку начала не наша страна.