Минпросвещения отвергло идею ввести для школ методички по квадроберам

Министерство просвещения России считает недопустимым информирование школьников и их родителей о квадробинге, чтобы не спровоцировать интересе к этой теме. Это следует из официального ответа ведомства на обращение первого зампреда думского комитета по защите семьи Татьяны Буцкой.

Парламентарий интересовалась позицией Минпросвещения относительно проведения в школах профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, а также о рекомендациях по работе с детьми в связи с распространением этой субкультуры.

В Минпросвещения отметили, что методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не направлялись в субъекты Российской Федерации. Там также напомнили, что приоритетным правом воспитания детей обладают родители — выбор методов воспитания остается за ними, сообщает РИА Новости.

Ранее Минпросвещения отмечало, что вред может принести сам факт распространения видео и фото о квадробинге, это спровоцирует детей и подростков на подражание. По этой причине ведомство просило избегать публикации таких материалов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта "Всероссийский День отца" Денис Майданов рассказал, что в российском парламенте уже ведется работа над законопроектом, который установит контроль над субкультурой квадробинг.